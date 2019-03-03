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Binali Yıldırım İstanbul'u havadan inceledi

Partisinin Adalar ilçe programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, daha sonra helikopterle İstanbul'u havadan inceledi.

03 Mart 2019 Pazar 19:21
Binali Yıldırım İstanbul'u havadan inceledi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar İlçe programı dönüşü, İstanbul'u havadan inceledi.  

Büyükada'daAK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Anadolu Kulüp'te kanaat önderleri ile buluştuktan sonra Büyükada'dan ayrıldı. Helikopter ile Büyükada'dan ayrılanBinali Yıldırım, havadan İstanbul'u inceledi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:21
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Adalar İlçe programı
  3. Adalar ilçesi
  4. CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç
  5. İstanbul'u yukarıdan inceledi
  6. Helikopter

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  • AbdullahAbdullah49 dk önce
    Başkan google earth var, helikoptere boşa binmişin.

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