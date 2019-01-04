Binali Yıldırım: İpuçlarını 7 Ocak'ta açıklayacağız
Cuma namazı çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, 'İstanbul projelerinin ipuçlarını 7 Ocak'ta vereceğiz' dedi.04 Ocak 2019 Cuma 15:01
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkana adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da Cumhur İttifakı'nın 39 adayıyla birlikte cuma namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, "İstanbulluların gönlüne girmeyi vadediyorum" dedi. Yıldırım, 7 Ocak'ta İstanbul'la ilgili projelerinin ipuçlarını vereceğini söyledi.
Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;
İstanbulluların gönlüne girmeyi vadediyorum. İstanbul projelerinin ipuçlarını 7 Ocak'ta vereceğiz
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