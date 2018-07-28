Binali Yıldırım: Her türlü özgürlük sonuna kadar var

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki temasları kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) kuruluşunun 36'ncı yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Yıldırım'a, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaat Yüksek Lisansına kayıt yaptırdığı öğrenci kimliğini verdi.

"Devamsızlıktan DEÜ'den atıldım"

Yıldırım, DEÜ'nün 36'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Yıl zannediyorum 1979 İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra bir arkadaşımla beraber hem çalışıp hem de yüksek lisans yapmaya karar verdik. Üniversitenin sınavlarına girdik kazandık, kaydımızı yaptık. Ancak kısa bir süre sonra İTÜ’de yüksek lisans sınavı açmıştı onu da kazandık. Dolaysıyla İstanbul'da oturduğumuzdan İzmir'deki yüksek lisans öğrenciliğime devam edemedim. Devamsızlıktan atıldım. Şimdi çıkardığımız aftan dolayı tekrar dönme imkanı buldum. Dokuz Eylül'ün meşhur mezunlardan değil ama Dokuz Eylül'den atılan bir öğrenci olarak karşınızdayım. Devamsızlıktan dolayı yanlış anlamayın." dedi.

Her dönemde fırsat buldukça üniversiteleri ziyaret ettiğini ve bu dönemde de bunları sürdüreceğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Üniversiteler ülkemizin evrensel düşünce kuruluşlarıdır. Dolayısıyla üniversiteler sadece yüksek okul öğrencilerimize vizyon verme analitik düşünme kazandırmıyor, ayrıca onların öz güveninin de gelişmesi için katkı sağlıyorlar. Üniversiteler ülkemizin geleceğidir, ülkemizin kalkınması, ilerlemesi ve modernleşmesi itici güç görevi görürler. Demokrasi kültürümüzün gelişmesi, evrensel düşüncenin daha da gelişmesi yolunda üniversitelerin büyük sorumlulukları vardır. Yarının büyüyen Türkiye’si için ilim yuvalarımız olan üniversitelerimizin çok daha güçlenmesini arzu ediyoruz bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

TBMM Başkanı Yıldırım, DEÜ'nün kurulduğundan bu yana bilimsel, sanatsal ve sportif çalışmalarıyla Türkiye'nin ve İzmir'in gelişmesine büyük katkılar sağladığına işaret etti.

Türkiye'nin son 16 yılda her alanda büyük değişimler yaşadığını vurgulayan Yıldırım, 2002 yılında 76 olan üniversite sayısının bugün ise 207'ye ulaştığını, öğrenci sayısının ise 8 milyona yaklaştığını bildirdi.

"En büyük sermayemiz insan kaynağımızdır"

Yıldırım, akademik personel sayısında, yurt kapasitesinde, öğrencilere verilen burs miktarlarında ciddi iyileştirmeler yapıldığını anımsatarak, şunları ifade etti:

"En büyük sermayemiz insan kaynağımızdır, bizim petrolümüz doğal kaynağımız yok ancak mukayeseli üstünlüğümüz var. İnsandır, genç insan kaynağıdır. O halde gençlerimizi bu insan kaynağımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak gibi bir borcumuz, bir mükellefiyetimiz var. Gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Gençlerimiz bugünümüz, geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Ancak bir önemli konunun altını çizmek isterim. Her türlü özgürlük sonuna kadar var. Bölücülere, FETÖ'çülere hiçbir şekilde özgürlük yok, geçit yok. Ay yıldızlı bayrağımız, vatanımız devletimiz ve milletimiz, ülkesiyle milletiyle bölünmez bütünlüğümüz asla üzerinde tartışacağımız, konuşacağımız meselelerden değildir. Bu şartlar içinde herkesin her türlü özgürlüklerden yararlanması bizim en büyük dileğimizdir. Bu topraklar bize ecdadımızdan mirastır, onların bedel ödeyip kanlarıyla bize teslim ettikleri vatanımızı, ay yıldızlı bayrağımız şehitlerimizin kanıyla oluşmuştur. Hilalimiz milletimizin bağımsızlığın sembolüdür."

En iyi yapılan yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirten Yıldırım, Türkiye'nin 2017 yılı sonu itibariyle 18-24 yaş grubunda 13 milyon nüfusa eriştiğini bu sayının birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla olduğunu bu hazineye gözümüz gibi sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, Türkiye'nin bilimde, teknolojide, ticarette dünyayla rekabet ettiğini anlatarak, gençlerden hayallerini büyük tutmalarını, düşüncelerinin önüne barikat kurmadan ülkelerinin değerlerine sahip çıkmaların istedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise Dokuz Eylül Üniversitesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Hotar, üniversitenin yıllar içinde büyüyerek geliştiğini, bugün 95 ayrı birimde yaklaşık 85 bine yakın akademik ve idari personel ile öğrencisinin bulunduğunu bildirdi.

Hotar, "Bin 613 erkek 1658+ 1 kadın öğretim üyesine sahiptir. Bilindiği üzere insanoğlu için her ihtiyaç, ortak bir amaçtan doğar. Üniversitemizin kuruluşunun temel amacı halkımızın refah ve mutluluğuna bilim ve eğitimle katkı koymak; milletimizin ihtiyaç duyduğu konularda çalışmak olmuştur. Bu yüzden 36 yıl boyunca hedefimizden sapmadan, özümüzden kopmadan yol almaya özen gösterdik." dedi.