Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devretti

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, Meclis'te düzenlenen törenle Meclis Başkanlığı görevini MHP İstanbul milletvekili Celal Adan'a devretti.

Binali Yıldırım, "TBMM Başkanlığı'ndan dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat" diye konuştu.

Adan, yeni Meclis Başkanı seçiline kadar TBMM Geçici Başkanı olarak görev yapacak.

'Gönlüm rahat'

Binali Yıldırım tören esnasında, "Bütün gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim. Bugün görevimi yaparken gönlüm rahat. yapılan anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı sistemi milli iradenin tecelli ettiği meclisimiz bundan soran yürütme ve yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği ve daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması millet asına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi görevini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır. Görevi değerli başkan vekili İstanbul milletvekili siyasette uzun süre tecrübesi olan değerli kardeşim Celal Adan Bey'e teslim ediyorum." açıklamasında bulundu.