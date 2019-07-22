Binali Yıldırım: Erdoğan liderliğinde var gücümüzle çalışacağız

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, İzmir'i özlediğini, seçimlerden dolayı bir dönem kentten ayrı kaldığını ifade etti.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Hangi görevde olursa olsun İzmir'in yerinin ayrı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonra İzmir'imizin, Türkiye'mizin kalkınması, ekonomisinin çok daha iyi konuma gelmesi, büyümesi, adalet için huzur ve güvenlik için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçti.