0553 313 94 23

Binali Yıldırım: Erdoğan liderliğinde var gücümüzle çalışacağız

Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59
Binali Yıldırım: Erdoğan liderliğinde var gücümüzle çalışacağız

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, İzmir'i özlediğini, seçimlerden dolayı bir dönem kentten ayrı kaldığını ifade etti.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Hangi görevde olursa olsun İzmir'in yerinin ayrı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonra İzmir'imizin, Türkiye'mizin kalkınması, ekonomisinin çok daha iyi konuma gelmesi, büyümesi, adalet için huzur ve güvenlik için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59
  1. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
  2. Adnan Menderes Havalimanı
  3. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti İzmir İl Başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul onarımları devam ediyor
    1. Okul onarımları devam ediyor
    2. Erdoğan'dan Hatay mesajı
    3. Eski eşini öldüren sanığa..
    4. Gürcistan ’Agile Spirit 2019’..
    5. Başkan Erdoğan ve Bigalılar’dan Bosna..
    6. Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes..
    7. Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay..
    8. Konyaspor, Erdon Daci’nin sözleşmesini..
    9. Alanya’da sokak ortasında silahlı..
    10. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    11. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
    12. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
    13. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
    14. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
    16. Hamilelik çatlaklarından kurtulmak..
    17. Bekir Pakdemirli: Hayvanların 21..
    18. James Jeffrey, Ankara’da
    19. Oltuluların Kırdağ coşkusu
    20. Türkiye’deki mahkumların ağzını..
    21. Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika..
    22. Burun estetiğinde ‘Koruyucu..
    23. Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün..
    24. Telefonun zil sesinin geldiği yöne..
    25. TMSF, dev şirketi yeniden satışa çıkardı
    26. Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa..
    27. Hava savunma sistemleri devrede!..
    28. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    29. Dünyanın en iri kemirgenine..
    30. Başhekim Erdil boğulmalara karşı..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..