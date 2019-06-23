0553 313 94 23

Binali Yıldırım: "Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum"

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu’nun tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 19:31
Binali Yıldırım: "Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum"

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu’nun tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum" dedi.


Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yaptı. İlk verilere göre Ekrem İmamoğlu’nun seçimi önde götürdüğünü söyleyen Yıldırım, "Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, elinden gelen bütün gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul’umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Seçimlerin demokrasinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye’de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Bu sonuçların İstanbul’umuza, İstanbul’un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul’da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 19:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu: “Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım”
    1. Ekrem İmamoğlu: “Milyonlarca insana..
    2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    3. Beyaz Saray, Trump'ın Kim Jong-un'a..
    4. Emre Belözoğlu beklenen imzayı attı!
    5. Trump, İran konusunda "şüphecileri"..
    6. Trump'tan "İran ile savaş istemiyorum"..
    7. Beyaz Saray, Trump'ın Kim'e mektubunu..
    8. AK Partili isimden flaş açıklama:..
    9. Beyoğlu seçim sonuçları 2019 |..
    10. FETÖ'nün askeri mahrem imamı yakalandı
    11. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
    12. Büyükçekmece seçim sonuçları 2019 |..
    13. Çekmeköy seçim sonuçları 2019 |..
    14. Oyun oynarken akrep soktu! Durumu ciddi
    15. Uludağ’da yaralanan turistlerin..
    16. CHP Genel merkezinde coşkulu anlar
    17. Seçim sonuçları sonrası..
    18. Evinin bahçesinde oynayan çocuğu akrep..
    19. Beton santrallerinde lider isim
    20. Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi
    21. Başkan Demir: “Halkımızın yaşadığı..
    22. İmamoğlu: "Halkımıza, İstanbullu..
    23. Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına..
    24. İmamoğlu: "Öncelikle bugünkü 23..
    25. 2019 Afrika Uluslar Kupası
    26. İstanbullu seçimini yaptı! İşte 23..
    27. Çiftçinin umudu ’Pazaryeri boncuğu’
    28. Binali Yıldırım'dan seçim..
    29. Quaresma’dan kritik açıklama!..
    30. "Rallye Aero France"
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!