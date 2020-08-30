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Aktüel Binali Yıldırım doğa tutkunlarını Dumanlı Yaylası’na davet etti
Aktüel

Binali Yıldırım doğa tutkunlarını Dumanlı Yaylası’na davet etti

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'daki Dumanlı Yaylası’nı gezip tırpanla ot biçti - Yıldırım, gezisi sırasında çekilen videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak doğa tutkunları ve vatandaşları buraya davet etti

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:02:30 -
Binali Yıldırım doğa tutkunlarını Dumanlı Yaylası’na davet etti

ERZİNCAN (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'daki Dumanlı Yaylası'nı gezip, tırpanla ot biçtiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak doğa tutkunları ve vatandaşları buraya davet etti.

Binali Yıldırım, bir süredir bulunduğu baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, kendi kullandığı otomobille ilçedeki doğal güzelliği ve kamp alanlarıyla bilinen ve çam ormanları ile kaplı Dumanlı Yaylası'na gitti.

Yaylada ağaçlar arasında bir süre yürüyüş yapan Yıldırım, daha sonra tırpanla ot biçti. Biçtiği otları tırmıkla bir araya toplayan Yıldırım, Dumanlı Yaylası'ndaki gezisi sırasında çekilen görüntülerden oluşan bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Yıldırım, "Adeta cennetten bir köşe... Dumanlı Yaylası." başlığıyla paylaştığı videoda doğa tutkunları başta olmak üzere, vatandaşları doğa harikası Dumanlı Yaylası'na davet etti.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımdaki videoda Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Buralar keşfedilmeyi, görülmeyi bekleyen çok güzel yerler. Dumanlı Yaylası'nın günübirlik kamp yerleri var, çok güzel, soğuk soğuk, şırıl şırıl akan suları var, tertemiz havası var. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı ve doğa aşıklarını bu bölgeye davet ediyoruz."

Yıldırım'ın yayladaki gezisi ve ormandaki yürüyüşüne ilişkin görsellerin yer aldığı video "Erzincan'a girdim ne güzel bağlar, Erzurum'a vardım dumanlı dağlar." sözlerini içeren türkü eşliğinde paylaşıldı.

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