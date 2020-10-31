Binali Yıldırım: Dinler çatışma aracı olmamalı
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dinlerin hiçbir zaman çatışma aracı olmaması gerektiğini söyledi.
Afyonkarahisar’da cuma namazı çıkışı konuşan Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki göstererek, “Dinler insanlığın ve medeniyetlerin kaynaşması birleşmesi içindir. Dinler, Cenab-ı Allah’ın insanlığa feraha ve kurtuluşa erme amacıyla peygamberlerin vasıtası ile gönderilmiştir. Dolayısıyla bunu bir çatışma aracı haline dönüştürmek insanlığa yapılabilecek en büyük kötülüktür. Fransa Cumhurbaşkanınının yaptıklarını şiddetle kınıyoruz” dedi.