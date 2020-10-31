  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Binali Yıldırım: Dinler çatışma aracı olmamalı
Siyaset

Binali Yıldırım: Dinler çatışma aracı olmamalı

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dinlerin hiçbir zaman çatışma aracı olmaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:35:00 -
Binali Yıldırım: Dinler çatışma aracı olmamalı

Afyonkarahisar’da cuma namazı çıkışı konuşan Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki göstererek, “Dinler insanlığın ve medeniyetlerin kaynaşması birleşmesi içindir. Dinler, Cenab-ı Allah’ın insanlığa feraha ve kurtuluşa erme amacıyla peygamberlerin vasıtası ile gönderilmiştir. Dolayısıyla bunu bir çatışma aracı haline dönüştürmek insanlığa yapılabilecek en büyük kötülüktür. Fransa Cumhurbaşkanınının yaptıklarını şiddetle kınıyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından ..
CHP'ye çalışan İmambakır Üküş, İzmir depremini AK Parti'ye bağladı!
Gündem

CHP'ye çalışan İmambakır Üküş, İzmir depremini AK Parti'ye bağladı!

İzmir’de meydana gelen ve can kayıplarımızın olduğu depremin ardından CHP'ye çalışan gazeteci ve İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmam..
Meteoroloji'den İzmir'deki deprem sonrası önemli bilgilendirme
Gündem

Meteoroloji'den İzmir'deki deprem sonrası önemli bilgilendirme

İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmir hava durumu nasıl olacak merak ediliyor.

Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay