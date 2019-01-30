Binali Yıldırım Buket Aydın'ı şaşkına çevirdi: İstersen ayakkabı numarımı da sor! TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında kendisine yönelik sorulacak sorularda sınır olmadığını söylerken, 'Yaşımı başımı da sor, ayakkabı numaramı da sor, kaç torunum var onu da sor' dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, CNN TÜRK canlı yayınında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, Aydın'a her şeyi sorabileceğini ve hiçbir sınır olmadığını söylerken, 'Yaşımı başımı da sor, ayakkabı numaramı da sor, kaç torunum var onu da sor' dedi. Buket Aydın, Yıldırım'ın bu sözleri sonrasında canlı yayında kahkahalara boğuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.