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Binali Yıldırım Buket Aydın'ı şaşkına çevirdi: İstersen ayakkabı numarımı da sor!

TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında kendisine yönelik sorulacak sorularda sınır olmadığını söylerken, 'Yaşımı başımı da sor, ayakkabı numaramı da sor, kaç torunum var onu da sor' dedi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:13

TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, CNN TÜRK canlı yayınında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, Aydın'a her şeyi sorabileceğini ve hiçbir sınır olmadığını söylerken, 'Yaşımı başımı da sor, ayakkabı numaramı da sor, kaç torunum var onu da sor' dedi.

Buket Aydın, Yıldırım'ın bu sözleri sonrasında canlı yayında kahkahalara boğuldu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:13
  1. TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım
  2. Buket Aydın

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  • AlkirogluAlkiroglu1 sa önce
    Istanbul Buyuksehir Belediye Baskani yazilmis, yazan arkadas birseyler biliyor..

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