Binali Yıldırım Azeri mevkidaşıyıla görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye ve Azerbaycan aynı bölgede, aynı kaderi paylaşıyor. Bölgemiz üzerinde son zamanlarda ciddi birtakım planlar var. Bu planlara karşı dayanışmamızı ve güç birliğini artırmamız lazım. Bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenlere karşı daha kararlı bir duruş ortaya koymamız gerekiyor." dedi.

Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'la görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisinde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Asadov, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiğini, iki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirtti.

Ticari ilişkilerin de geliştiğini söyleyen Asadov, "Geçen sene ticaret hacmi 2 milyar 600 milyon dolar, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 800 milyon dolar oldu. Devlet başkanlarımız bu rakamların artırılması talimatını verdi. Bunun için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Asadov, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde parlamentoların da büyük rol oynadığını vurgulayarak "Azerbaycan parlamentosunda 125 milletvekili var, onların 59'u Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi. İlişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Dostluk grubunun yanında Parlamentolar Arası İş Birliği Komitesi kurulmasını öneriyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin her zaman iyi ve kötü günlerde Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda Türkiye'nin desteğini gördüklerini belirten Asadov, Azerbaycan'ın da tüm konularda Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Asadov, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin gelecekte daha da gelişeceğinden emin olduğunu söyleyerek bunun için büyük potansiyelin bulunduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım da meclis başkanı seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini KKTC'den sonra kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin son 25 yıldaki gelişmelerinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Her alanda inkişaflar var. Ortak projeler birer birer hayata geçiyor. Doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı, demiryolu hattı, en son da TANAP. Bunlar sıradan projeler değil. Sadece Azerbaycan ve Türkiye'yi ilgilendiren projeler değil. Tüm Avrasya coğrafyasını ilgilendiren, enerji güvenliği sağlayan projeler. Bu projelerin Azerbaycan ve Türkiye'nin önderliğinde gerçekleşmiş olması her iki ülkenin, bölgenin istikrarı için ne kadar büyük sorumluluk taşıdığını göstermesi bakımından önem taşıyor." dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ARTMASI LAZIM"

Yıldırım, ticaret hacimdeki daralmanın tersine döndüğünü ve artış eğilimine geçtiğini belirterek "Fakat bu rakamlar Türkiye ve Azerbaycan'ın potansiyeli dikkate alındığında yetersiz. Ticaretimizi artırmamız lazım. Bunun için daha çok geliş gidiş daha çok karşılıklı görüşme olmasında fayda var. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan ulaşımı sağlayan önemli bir projedir. Bu projenin diğer ülkeler tarafından daha fazla kullanılması konusunda gayretlerimizi artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Parlamentolar arası ilişkilerin biraz daha canlanmasında fayda olduğunu vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TBMM'de de herkes Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubuna üye olmak için yarışıyor. Dostluk grubunun yanında Parlamentolar Arası İş Birliği Komitesi düşüncesi de heyecan verici. Bu konuya olumlu yaklaşıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan aynı bölgede, aynı kaderi paylaşıyor. Bölgemiz üzerinde son zamanlarda ciddi birtakım planlar var. Bu planlara karşı dayanışmamızı ve güç birliğini artırmamız lazım. Bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenlere karşı daha kararlı bir duruş ortaya koymamız gerekiyor."