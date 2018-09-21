Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan Türkçesiyle konuştu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, zor ve çalkantılı bir dönemden geçen dünyada gerilimlerin düşürülmesine ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki "yapıcı, kararlı ve istikrarlı iş birliğinin bu konudaki iyi birer örnek olduğunu" belirtti.

Yıldırım, Bakü'de, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen özel oturuma katıldı.

Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı milletin evlatları olduğunu ifade ederek, Bakü'ye Anadolu'nun her köşesinden selam getirdiğini belirtti.

YILDIRIM AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE KONUŞTU

Konuşmasının ilk bölümünü Azerbaycan Türkçesiyle yapan ve katılımcılardan büyük alkış alan Yıldırım, "Azadlığımız, geleceğimiz, eminmanlığımız birbirine bağlıdır. Birlikte ağlayar, birlikte gülerik. Ümidlerimiz, heyallarımız və ideallarımız eynidir. Eyni dilde danışırıg, fikirlerimiz eyni nögtalarda birleşir. Azerbaycan'da soyug olsa, biz üşüyerik. Azerbaycan'a soyug deyse, biz hastalanarık. Biz 'ecnebi dövletlerin' adlarını sayanda Azerbaycan'ı o kategoriyaya dahil etmerik. Çünkü Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan ise Türkiye." dedi.

Milletvekili seçildiği İzmir'in, Bakü ile kardeş şehir olduğunu hatırlatan Yıldırım, kardeşlik hukukuna dayanarak kendisini aynı zamanda Bakü milletvekili saydığını, Azerbaycan'ı öz vatanı olarak kabul ettiğini dile getirdi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin kader ortağı olduğunu, iki devletin 100 yıl önce tarih sahnesinden silinmemek için büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Anadolu ve Kafkasların herc-ü merc olduğu yıllar, iki devlet için de izmihlal ve istiklal yılları olmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de, Türk Devletleri tarihine emsal teşkil eden cumhuriyet tecrübesiyle 100 yıl önce tanışmıştır. Cumhuriyetin esas unsurlarından biri halkın iradesinin yönetime yansımasıdır. Azerbaycan Milli Meclisi, bu manada tarihi ve hukuki açıdan önemli bir görev ifa etmiştir. Azerbaycan'ın günümüzdeki ulaştığı inkişafta da Milli Meclis inkar edilemez bir paya sahiptir." ifadelerini kullandı.

1991 yılında ikinci bağımsızlığını elde eden Azerbaycan'ın, siyasi istikrara kavuştuktan sonra büyük bir ekonomik atılım gerçekleştirdiğini söyleyen Yıldırım, Bakü sokaklarında gezerken bu gerçeği müşahede etmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Merhum Haydar Aliyev'in çizdiği yolda ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği inkişafın Kafkas bölgesinin barış ve istikrarına büyük katkı yaptığının altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye, tarihinin her döneminde Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Kendi milli mücadelesini verdiği yıllarda dahi Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşması için destek vermiştir. Tarihin ve talihin bir cilvesi olarak zaman zaman birbirimizden uzak düşsek de irtibatımızı hiç koparmadık. Azerbaycan dara düştüğünde önce biz yardım ettik. Bundan 100 yıl önce Nuri Paşa'nın komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Azerbaycan'ın imdadına koştu. Gence tepelerinden inerken başlarındaki fesleri laleleri andıran Türk milletinin kahraman askerleri Azerbaycan Cumhuriyeti’ni istiklaline kavuşturmak için fedayı can etti. İşte o kahramanların bin 132'si, bu topraklarda şehit düşmüştür. Bu sebepledir ki, Türkiye'den sonra en fazla şehitliğimizin olduğu ülke Azerbaycan'dır."

Yıldırım ayrıca dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini, ülkeler arasındaki ilişkilerin yakın tarihte görülmedik şekilde çetin vaziyette olduğunu aktardı.

"Dünyada gerilimin düşürülmesine ihtiyaç vardır. Azerbaycan ve Türkiye bu konuda iyi birer örnektir." diyen Yıldırım, "İki ülke arasındaki yapıcı, kararlı ve istikrarlı iş birliği, ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sunmaktadır. Azerbaycan'ın barışı, huzuru ve güvenliği takdire şayandır. Farklı inanç ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bu topraklar, Kafkaslardaki diğer devletlere de misal olmaktadır." açıklamasında bulundu.

"Bölgenin yıllardır kangren haline gelen en önemli meselesinin işgal altındaki Yukarı Karabağ" olduğuna işaret eden TBMM Başkanı, "Bu meseleye kalıcı çözüm bulunmadan Kafkaslarda çatışma riskini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Türkiye, en başından itibaren Azerbaycan'ın beklenti ve taleplerini desteklemektedir. Ermenistan devleti, Yukarı Karabağ dahil, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından şartsız çekilmelidir. Bu topraklar Azerbaycan'ındır. Dün böyleydi, ebediyen böyle kalacaktır." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım konuşmasını, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasında önderlik ve rehberlik yapan Mehmet Emin Resulzade başta olmak üzere, Azerbaycan devletinin istiklali ve istikbali için emeği geçen herkesi minnet ve şükranla andığını belirterek tamamladı.