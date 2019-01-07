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Binali Yıldırım: 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin...

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri buluşmasında yaptığı açıklamada, '31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz.' dedi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:50
Binali Yıldırım: 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin...

Yıldırım'ın açıklamalarından önemli açıklamalar;

"İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz.31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz.Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir.Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım.

Yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz

İstanbul yönetiminde 25 yıllık bir geçmişimiz var. 31 Mart'ta belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. Yeni dönemin ilk durağı, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümü 2023'tür. Türkiye koyduğu hedeflerle yürürken, diğer yandan da İstanbul'da biz aynı şekilde hedeflerle yürüyeceğiz. Ben bu şehre 1967'de geldim. 67 Eylül'ünde İstanbul'un muhikkimi olduk. 2002-3 kasımına kadar sürekli İstanbul'daydım. Tarih ve coğrafyadan gelen bir dinginliğe sahip İstanbul. İstanbul tarihi 2500 yıl diye bilinirdi, Marmaray'ı yaparken 8500 yıllık olduğunu gördük. Belki yeni kazılarla daha eski tarihler ortaya çıkacaktır. "

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:50
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım

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