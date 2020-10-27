Binalar için zorunlu enerji verimliliği etüt raporunda son 2 ay

İSTANBUL - NURAN ERKUL KAYA - Endüstriyel işletmeler, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve otel gibi ticari hizmet binaları ve kamu binaları için enerji verimliliği etüt raporlarının tamamlanarak teslim edilmesi için 2 ay süre kaldı.

Enerji verimliliği etüt raporu, söz konusu binalarda verimliliğin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması yapılan ölçüm, değerlendirme ve enerji verimliliği potansiyelinin gerçekleştirilmesi için gereken çalışmaları içeriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar tarafından Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında inşaat alanı 20 bin metrekarenin veya yıllık enerji tüketimi 500 ton eşdeğeri petrol (TEP) üzerinde olan okul, hastane, alışveriş merkezi ve otel gibi ticari binaların yanı sıra, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzerinde olan kamu binalarının enerji verimliliği etüt raporlarını hazırlaması gerekiyor.

Ayrıca, yıllık enerji tüketimi 5 bin TEP olan endüstriyel işletmeler de bu kapsamda yer alıyor.

Söz konusu endüstriyel işletmelerin, okul ve hastane gibi gibi ticari hizmet binaları ve kamu binalarının enerji verimliliği etüt raporunu Bakanlığa iletmesi için tanınan süre 31 Aralık'ta doluyor.



Enerji verimliliği etüt raporlarının ticari hizmet binaları ve kamu binalarında 7 yılda bir, endüstriyel işletmelerde ise 4 yılda bir güncellenme zorunluluğu bulunuyor. Raporlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından hazırlanılabiliyor.

Bu raporlarda yer alan öneriler doğrultusunda tesis veya işletme sahiplerinin enerji verimliliğine yönelik çözümler için aksiyon almaları hedefleniyor.

- "Başvurular son güne kalmamalı"

Yetkili danışmanlık şirketi RoyalCert Enerji Genel Müdürü Serdar Aslan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji verimliliği raporunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tesis ve işletmelerin giderlerini azaltma konusunda büyük fayda sağladığını ifade etti.

Enerji verimliliği etüdünün bir zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Aslan, "Bu yönetmelik sektörde farkındalık oluşturulması adına uygulamaya alındı. Bu kapsamda kriterleri karşılamayan işletme ve tesisler de enerji verimliliği çalışmaları yapmalı. Enerji verimliliği etüt raporunun alınması en az 2 hafta sürüyor. Bu konuda şirketlerin başvurularını son günlere bırakmaması gerekiyor." dedi.

- Enerji verimliliğiyle 10 yılda 65 milyar lira tasarruf

Aslan, Türkiye'nin yıllık ortalama 45 milyar dolarlık enerji ithalat gideri olduğunu anımsatarak, enerji verimliliğiyle cari açık azalırken işletmeci ve üreticilerin karının artacağını vurguladı.

Enerjiyi verimli kullanarak faturaların yüzde 30'undan fazlasının azaltılabileceğini aktaran Aslan, şu bilgileri paylaştı:

"Enerji verimliliğiyle ülke ekonomisine önümüzdeki 10 yılda 65 milyar liralık katkı sağlamak mümkün. Söz konusu kriterleri karşılayan endüstriyel işletmelere devlet tarafından yatırım bedelinin yüzde 30'una kadar hibe desteği veriliyor. Enerji verimliliği kriterlerini sağlayan ve yatırım bedeli 5 milyon liraya kadar olan verimlilik artırıcı projeler için yüzde 30 hibe desteği sağlanıyor. Gönüllü anlaşma desteğiyle anlaşma sağlanan yıllık enerji tüketiminin yüzde 20'si bir milyon liraya kadar nakdi desteği, 5. Bölge teşvikleri, kamu binalarında Enerji Performans Sözleşmeleri gibi teşvik edici çözümler mevcut."