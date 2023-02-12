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Yaşam Binalar çöktü herkesi endişe sardı! Cudi milyonları ağlattı: Çok kirliyim, beni hamama götürün! Mucize kurtuluş
Yaşam

Binalar çöktü herkesi endişe sardı! Cudi milyonları ağlattı: Çok kirliyim, beni hamama götürün! Mucize kurtuluş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 'asrın felaketi' - deprem felaketinde sahada çalışmalar canhıraş sürüyor. Hatay'da 7 katlı bina enkazından 147 saat sonra 11 yaşındaki Cudi adlı kız ile anneannesi, sağ olarak çıkarıldı. Yaşam boşluğu sayesinde hayata tuttuğu belirtilen Cudi, ekiplere, "Sayıyorum. 7 gündür çöküntü altındayız. Çok kirliyim, beni hamama götürün" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 16:08:00 - 2023-02-12 16:12:08
Binalar çöktü herkesi endişe sardı! Cudi milyonları ağlattı: Çok kirliyim, beni hamama götürün! Mucize kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede olan Kepez Belediyesi'nin arama-kurtarma ekipleri, birçok mucizeye tanıklık etti.

Hatay'da çalışma yapan ekipler, 147 saat sonra Yumak Mahallesi'ndeki enkazdan 11 yaşındaki Cudi ile anneannesini sağ olarak çıkardı.

Enkazdan kurtarılan Cudi, ekiplere, "Sayıyorum. 7 gündür çöküntü altındayız. Çok kirliyim, beni hamama götürün" dedi.

Sedye ile ambulansa taşınan Cudi, "Su verecek misiniz" diye de sordu.

Zonguldak ve Kütahya'dan gelen madenciler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personeli ile çalışan Kepez Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Cudi'nin 7 katlı binadan zemine indiğini, yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu belirtti.

 

 

 

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