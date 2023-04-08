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Yaşam Bina yıkımını film izler gibi izlediler
Yaşam

Bina yıkımını film izler gibi izlediler

Yeniakit Publisher
2023-04-08 14:05:00 - 2023-04-08 14:34:55

Diyarbakır'da bulunan ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımını mahalleliler, adeta film izler gibi seyretti.

Diyarbakır’da ağır hasarlı 7 katlı bina yıkıldı, yıkımı mahalle kenarında bekleyip film izler gibi izleyen halk dikkat çekti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Diyarbakır’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde bir kısmı kendiliğinden çöken Diyargap Kooperatifinin acil yıkım kararının ardından apartmanın etrafındaki diğer apartmanlar da boşaltıldı. İş makinesiyle dün sabah saatlerinde apartmanın kontrollü yıkımına başlandı.

Binanın kontrollü yıkımı gerçekleşirken bu sırada çevredeki meraklı vatandaşlar polis uyarısına rağmen ellerinde cep telefonlarıyla yıkım anını görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Mahalle sakinlerinin bir kısmı da yıkımı film izler gibi seyretmesi herkesi hayrete düşürdü.

Yıkımdan sonra her yeri toz bulutu kapladı. Vatandaşlar toz bulutuna yakalanmamak için yıkım alanından kaçtı.

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