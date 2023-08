Bina yıkımında yaşanan ölümlü kazanın ardından Gaziantep Valisi'nden 'tedbir' açıklaması!

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde depremde hasar gören 23 Nisan Apartmanı'nın kontrollü yıkımı esnasında binanın kepçenin üzerine çökmesi sonucu operatör Şahin Boz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den, üzen olayla ilgili açıklama geldi.

"İlimizde hasarlı olan toplam kabaca 14 bin bina var. Yaklaşık yüzde 30 seviyelerindeyiz. Diğer iller ile kıyaslayınca da önde gidiyoruz." diyen Vali Çeber, "4 bine yakın ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. Bunlar ile ilgili gelişen süreci görüşüyoruz. Yakında okullar açılacak, ekonomik olarak gelişmeler var. Vatandaşlarımızın tozla ilgili, elektrik kesintileriyle ilgili, trafikle ilgili serzenişleri var. Çok sağlam onlarca binanın arasından bir tane binayı diğer binalara zarar vermeden çekip çıkarmak gibi çok zorlu işlerle uğraşılan süreçlere kadar geldik ama herkes elinden geldiğince en iyi şekilde görevini yapmaya gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

Dünkü yıkım çalışmaları esnasında yaşanan ölümlü kazaya da değinen Vali Çeber, "Dün de bizi çok üzen bir olay oldu. Biz toplantımıza rahmetli kardeşimize dua ederek başladık ve sonlandırdık. Çok üzüldük, bir ağır hasarlı binanın yıkımında bir kardeşimiz yıktığı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti" dedi.

'Mutlaka bir eksiklik ve ihmal vardır'

Yaşanan son olaydan sonra tedbirleri ve denetimleri sıklaştıracaklarını söyleyen Çeber, şöyle konuştu:

Keşke olmasaydı noktasında dua ediyoruz, hem de neler yapılabilir diye konuşabiliyoruz. Bir yerde kaza oluyorsa, kayboluyorsa mutlaka bir eksiklik ve ihmal vardır. Meseleye bu işin işleyişi anlamında bakıldığında, bu işi yüklenicilere yapabiliriz diye talip olanlara ihale ediyoruz. Aynen bir bina yapmak gibi yol yapmak gibi ve yahut ta mal almak gibi ihale ediyoruz. İhaleyi alan diyor ki ben bu işi yaparım, her türlü tedbiri alırım, her türlü üzerime düşeni yaparım. Kontrollerimi de yaptırırım ve ben bu işi en sağlıklı şekilde yaparım diyor ve biz o firmamıza da geçmiş olsun diyoruz ama onlara bir iki ihtar yazımız da olmuş değişik konularda.

Bunları arkadaşlarımız da takip ediyor. O ihaleyi alan kardeşlerimizin firmaları da her türlü tedbiri almaları gerekiyor. Yani onu ihmal etmemeleri gerekiyor. 14 bin bina, 4 binini yıktınız, 9 bin tane daha var. Nurdağı’nın en uzak köyünde de var, Araban’ın en uzak köyünde de var, İslahiye’nin en uzak köyünde de var. Sözleşmenin gereği de odur ki kendi tedbirlerini de almak durumundalar. Her birinin başında her an bir görevliniz olamıyor ve bu işin yükümlülüğü de firmaların üzerinde ama biz denetimlerimizi yine bütün kurumlarımızı talimatlandırdık. Belediyelerimiz de üzerlerine alacakları sorumlulukları içeride ifade ederek yüklendiler. Daha fazla denetleyeceğiz ve bundan sonra herhangi bir kaza gerçekleşmemesi için elimizden geleni yapacağız.