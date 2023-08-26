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Yerel Bina tek dokunuşla yıkıldı operatör kepçeyi bırakıp kaçtı
Yerel

Bina tek dokunuşla yıkıldı operatör kepçeyi bırakıp kaçtı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 19:56:00 - 2023-08-26 19:56:43

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binanın tek dokunuşla yıkılması üzerine kepçeyi bırakarak kaçan operatörün o anları kameraya yansıdı.

6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Bu çerçevede, merkeze bağlı yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.

Kepçeyi bırakıp kaçtı

Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, operatör kepçeyi bırakarak kaçtı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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