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Bina deprem sigortası fiyatları | Zorunlu deprem sigortası fiyatlar

Deprem sigortası nedir, deprem sigortası nasıl yapılır? Deprem sigortası ne kadar? DASK fiyatı nasıl belirlenir? Konut deprem sigortası ne kadar, binalarda zorunlu deprem sigortası fiyatı nedir? Soruları İstanbul Silivri merkezli 5.8’lik depremin ardından arama motorunda en çok arama yapılan konuların başında gelmekte. Peki DASK sigorta primi ve sigorta bedeli hesaplama yöntemi nasıl yapılır? İşte zorunlu deprem sigortası fiyatlar, deprem sigortası kaç para, dask sigortası ne kadar? sorularına ilişin cevaplar.

27 Eylül 2019 Cuma 10:08
Bina deprem sigortası fiyatları | Zorunlu deprem sigortası fiyatlar

Deprem sigortası ne kadar? DASK fiyatı nasıl belirlenir? Konut deprem sigortası ne kadar, binalarda zorunlu deprem sigortası fiyatı nedir? Soruları İstanbul Silivri merkezli 5.8’lik depremin ardından arama motorunda en çok arama yapılan konuların başında gelmekte. Peki DASK sigorta primi ve sigorta bedeli hesaplama yöntemi nasıl yapılır? İşte zorunlu deprem sigortası fiyatlar, deprem sigortası kaç para, dask sigortası ne kadar? sorularına ilişin cevaplar.

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife fiyatları. Sigortanız için ödemeniz gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirlenir. Prim tutarınızı hesaplamak için öncelikle deprem sonrasında alabileceğiniz en yüksek limiti belirleyen sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunmalıdır. Teminat tutarınız, tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarınız da hesaplanmış olur. 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunur:

Deprem risk bölgeleri ayrımında, "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artırılır.

DASK herkesin Zorunlu Deprem Sigortası sahibi olabilmesini kolaylaştırmak için, prim bedellerinin, ev sahiplerinin alım gücü dahilinde olmasına çalışır.

Sigorta primlerinin artışı, her yıl binaların metrekare birim maliyetlerindeki artışa paralel olarak düzenlenir.

Sigorta bedelinin (teminat tutarı) hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetleri, 7 Eylül 2019 tarihi itibari ile şöyledir:

Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 1020 TL

Yığma Kagir Yapılar: 725 TL

Diğer Yapılar: 355 TL

Söz konusu maliyetler, gerektiği hallerde yeniden belirlenir ve Resmi Gazete’de ilan edilir.

Azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 215 Bin TL'dir.

Deprem sigortası sorgulama

Binanın hasarlı olduğu nasıl anlaşılır? Riskli bina nasıl anlaşılır?

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:08
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