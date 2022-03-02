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Teknoloji Bin yerleşim yeri daha 4.5G ile buluşacak
Teknoloji

Bin yerleşim yeri daha 4.5G ile buluşacak

Evrensel Faz 3’le bine yakın yerleşim yeri ULAK 4.5G teknolojisiyle buluşacak. Bu teknolojiden daha çok hane yararlanacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 12:08:00 -
Bin yerleşim yeri daha 4.5G ile buluşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Evrensel Faz 3’ün imza töreninde yaptığı açıklamada, 4.5G’ye geçilen 2016’da yerlilik oranlarını belirlediklerini anımsattı. Sayan, bu oranı yüzde 100’e çıkardıklarını dile getirdi. Son gelişen siyasi olaylar ve uluslararası konjonktüre bakıldığında yerliliğin öneminin ortaya çıktığının altını çizen Sayan, “Kendi ayaklarımız üzerinde durmadığımız zaman ne kadar yükselirsen yüksel, kanatlar senin değilse düşmeye mahkûmsun. Bunu görüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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