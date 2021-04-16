Bin TL'ye kanıp evi-arabayı kaptırmayın! Dolandırıcıların yeni taktiği

Türkiye pandemi nedeniyle kısmi kapanma sürecine girerken dolandırıcılar kendilerine bu dönemde ekonomik zorluk çeken aileleri hedef seçti. PTT kıyafeti giyerek bu kişilerin kapısını çalan şüpheliler, devletin ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara bin TL yardım yaptığını belirtiyor. Parayı da nakit olarak ev sahibine teslim ediyor. Mağdur parayı aldığına dair formu imzaladığı anda ise on binlerce lira borçlandırılıyor. Forma ilişik olan kağıda da geçen imzayla kişinin kimlik bilgilerini alan dolandırıcılar senet imzalatmış oluyor.

Para gönderilmez

Emekli Emniyet Müdürü ve Güvenlik Uzmanı Feramuz Erdin, devletin eve nakit para göndermeyeceğinin altını çizerek vatandaşları uyardı: "Bunu yapmadan önce tabiri caizse yem atarak kişilerin bu olayın doğruluğunu sorgulamasını engelliyorlar. Böyle bir durumla karşılaşırsanız asla karşıdan size sunulan kâğıdı imzalamayın. Hemen polise bildirin" dedi.

Ücretsiz tablet uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı ise vatandaşları 'MEB ücretsiz tablet dağıtıyor' şeklinde telefonlarına gelen mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi. Paylaşımda, vatandaşlara gönderilen mesaja yer verilerek, asılsız olduğu vurgulandı.

Sahte maske cezası

Telefonlara 'Sayın vatandaşımız, hakkınızda Hıfzısıhha Kanununun 282'inci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır' mesajı atan dolandırıcılar link gönderiyor. Linke tıklandığında ise telefondaki bütün kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar.

Site uzantısı .gov olmalı

Böyle bir mesajda öncelikle dikkat edilmesi gerekenin mesajın yazım dili olduğunu hatırlatan Siber Güvenlik Uzmanı Hamza Şamlıoğlu, şunları söyledi: "Sahte mesajlarda tehdit, korkutma, şantaj ya da hediye verme gibi ifadeler kullanılırken resmi devlet dilinde böyle ifadeler kullanılmaz. Linke tıklandığında internet tarayıcımız genellikle bize güvenlik uyarısı yapar ki bu güvenli olmayan bir siteye yönlendirildiğiniz anlamına gelir. Bu linklerle ulaşılan siteler .gov uzantılı resmi devlet kurumlarının siteleri değil sahte siteler olmaktadırlar."