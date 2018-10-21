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Bin Selman’ın kuyruğu Trump’ın elinde! Açık açık söyledi: İsrail’i bin Selman’sız koruyamayız

ABD Başkanı Donald Trump, Muhammed bin Selman’ı överek, “İsrail’i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok” dedi!..

21 Ekim 2018 Pazar 11:25
Bin Selman’ın kuyruğu Trump’ın elinde! Açık açık söyledi: İsrail’i bin Selman’sız koruyamayız

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post ile 20 dakika süren söyleşisinde, yönetiminden kimsenin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı suçlamadığını söyledi.

“Bin Selman ülkesini sadakatle seviyor”

Bin Selman'ın "ülkesini sadakatle seven, çok iyi kontrole sahip, güçlü bir kişi olduğu" yorumunu yapan Trump, bin Selman'ın yerine başka bir liderin gelmesini tercih etmeyeceğini kaydetti. 

Yaptırım konusu

ABD Başkanı Trump, Washington yönetiminin Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soruya da bu konuda bir şey söylemek için çok erken olduğu yanıtını verdi.

Trump, röportaj sırasında sıklıkla ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilere ve Selman'ın bu ilişkideki rolünün önemine işaret etti. 

İsrail’i başkasıyla koruyamayız

Suudi Arabistan'ın ABD'den silah satın almasını öven, petrol fiyatlarına ve İran'ı "köşeye sıkıştırmaya" atıfta bulunan Trump, "Orada İsrail'i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok." ifadesini kullandı. 

Trump, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurması halinde bundan Çin ve Rusya'nın çıkar elde edeceğini savundu.

Donald Trump ayrıca, kendisinin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kaşıkçı Suudi Arabistan Konsolosluğu içindeyken alınan ses ya da görüntü kaydını duymadığını ya da görmediğini söyledi

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:25
  1. Suudi Arabistan
  2. Muhammed bin Selman
  3. Trump
  4. Cemal Kaşıkçı

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