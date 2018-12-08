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Bin Selman'ın hedefindeki kadınların ifadesi kan dondurdu: Tecavüz, taciz ve işkence...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın isim olan Suud el Kahtani'nin liderliğinde hapishanelerde bulunan birçok Suudi Arabistanlı kadın aktivistler işkenceye uğradı, taciz edildi, tecavüz ve ölüm tehditleri aldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:52
Bin Selman'ın hedefindeki kadınların ifadesi kan dondurdu: Tecavüz, taciz ve işkence...

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası yaşanan siyasi tartışmalar, ülkedeki birçok insan hakları ihlalini de gün yüzüne çıkardı.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bir numaralı yardımcısı olan ve Kaşıkçı cinayeti sonrasında suçlamaların odak noktası haline gelen Suud el Kahtani'nin adının birçok insan hakları ihlaline karıştığı belirlendi. Suud el Kahtani'nin, insan hakları ihlalleri gerçekleştiren tek isim olmadığı ancak Kaşıkçı cinayeti sonrası ön plana çıkması nedeniyle adının duyulduğu ifade ediliyor.

İşkenceye uğrayan kadınlara tecavüz ve ölüm tehditleri...

Eski tutuklular, insan hakları grupları ve yerel kaynakların ifadeleri Suudi Arabistan'da yaşanan ihlallerin boyutlarını gözler önüne seriyor. İfadelere göre Suud el Kahtani'nin liderliğinde hapishanelerde birçok Suudi Arabistanlı kadın işkenceye uğradı, taciz edildi, tecavüz ve ölüm tehditleri aldı.

Cidde'de bilinmeyen bir merkezde kadın tutukluların cinsel taciz, elektrik verme, kırbaç gibi işkencelere tabi tutulduğu belirtiliyor.

Ülke politikalarını eleştirenler...

Ülkede daha önce de Suudi Arabistan'ın dış politikası gibi konularda eleştirilerde bulunan bazı kadın aktivistler gözaltına alınmıştı.

İşkenlerin ardındaki isim Kahtani

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, Suudi yetkililerin gözaltındaki kadın aktivistleri taciz ederek ve zorla öperek işkence ettiklerini, aynı zamanda kadınların tecavüz ve ölüm tehditleri aldığını dile getirdi. Kahtani'nin söz konusu işkencelerde rol oynadığı da bilgiler arasında.

Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündemine gelen insan hakları ihlallerinin Suud el Kahtani gibi isimlerle sınırlı kalmadığı, ancak gündemdeki olaylar sebebiyle yalnızca belirli isimlerin adının ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:52
  1. Arabistan
  2. Suudi Arabistan
  3. Muhammed bin Selman
  4. Suud el Kahtani

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