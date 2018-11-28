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Bin Selman, koltuğu koruma gezisinde 2 milyarlık anlaşma yaptı

Kaşıkçı cinayetinin ardından iyice köşeye sıkışan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, para karşılığında sesini kısmak istediği Arap ülkelerine yönelik ziyaretleri kapsamında Tunus'a gitti, 2 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Ayrıca bin Selman'ın, Tunus'a 400 milyon dolarlık petrolü indirimli vermek için de teklif sunduğu bildirildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
Bin Selman, koltuğu koruma gezisinde 2 milyarlık anlaşma yaptı

 yeniakit.com.tr  Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katletti. Türkiye’nin ortaya koyduğu irade, cinayetin aralanması için gözlerin Suudi kraliyetine çevrilmesine neden oldu. Tüm dünya, cinayeti Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın işlediğini düşünürken, krallık prensi korumak için elinden geleni ardına koymadı. Prens de ülkesinin en önemli gücü olan petrol ve parayı devreye sokarak, özellikle Arap ülkelerini ikna etmeye çalışıyor.

Vahşi cinayetin ardından Arap ülkelerini ziyaret ederek kendisine bağlı tutmaya ve Kaşıkçı olayı hakkında seslerini çıkarmamaya ikna etmeye çalışan bin Selman, son olarak Tunus’a gitti ve milyar dolarlık anlaşmalar yaptı.

2 milyarlık anlaşma

ABD kuklası Suudi Arabistan, ülkedeki tüm protestolara rağmen Tunus’a gitti, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından karşılandı. Jeune Afrique dergisi, ikilinin görüşme gerçekleştirdiğini ve toplantı sırasında Suudi Arabistan ile Tunus’un 2 milyar dolarlık anlaşma yaptığını duyurdu, para için “söz verdiğini” belirtti.

400 milyonluk petrolü indirimli verecek

Ayrıca Muhammed bin Selman’ın Tunus’a, 400 milyon dolarlık petrolü indirimli vermeyi teklif ettiği de aktarıldı.

Tunus’ta protestolar

Muhammed bin Selman ülkelerine gelmeden önce Tunus halkı sokağa döküldü. On binlerce Tunuslunun katıldığı protesto gösterilerinde, “Katilleri istemiyoruz” pankartları açıldı. Uluslararası Gazeteciler Derneği’nin bir duvara astığı posterde ise, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ismi, “Testerebabası”na çıkan Muhammed bin Selman’ın elinde testere tuttuğu bir illüstrasyon yer aldı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
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  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Tunus
  4. protesto
  5. Jeune Afrique
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  7. suudi arabistan

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  • Turan ŞENGÜLTuran ŞENGÜL1 sa önce
    katil suudi krallığı Arabistandan defol Hz Muhammede (sav) ve kabeye özgürlük
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