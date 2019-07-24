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Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik

Pakistan Başbakanı İmran Han, eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bulunması için CIA'ye yardımda bulunduğunu itiraf etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:05
Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bulunması için CIA'ye yardım ettiğini açıkladı.

Washington'a ilk kez ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bulunması için CIA'ye yardım ettiğini açıkladı.

Üç günlük resmi ziyareti için ABD'de bulunan Han Amerikan Fox News'e verdiği mülakatta, "Bin Ladin'in bulunmasını sağlayan ilk bilgiyi Pakistan'ın ana istihbarat teşkilatı ISI vermişti. Eğer CIA'ye sorarsanız, telefon görüşmelerini takip eden ISI sayesinde Bin Ladin'in konumunun belirlendiğini size söyleyecektir" dedi.

Pakistan bugüne kadar El Kaide lideri hakkında ABD'ye istihbarat paylaşımında bulunmadığını ileri sürüyordu. Usame bin Ladin 2 Mayıs 2011'de Pakistan'ın Abbotabad kentinde ABD komandolarının baskınıyla öldürülmüştü.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:05
  1. ABD
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