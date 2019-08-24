Bin derde deva bamya tohumu Bamya tohumu şifa kaynağı Bamya tohumu deyip geçmeyin Bamya tohumu hangi hastalıklara iyi geliyor?

NASIL KULLANILIR?

Bamya tohumlarını toplayıp kurutun. Bamya tohumları içerisinde bol miktarda çinko ve demir barındırır. Bir su bardağı dolusu bamya tohumunu temiz bir tülbente koyun. Bir bardağın arkasıyla da iyice ezin. Toz haline gelen tohumları bir kaseye alın ve içerisinde bir buçuk yemek kaşığı bal bir çorba kaşığı zeytinyağı koyun. İyice karıştırdıktan sonra hazırlanan karşımı bir gece dolapta bekletin. Daha sonra ise her gün bir kaşık yiyin.

HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Bamya tohumu vücuttaki toksinleri atar, bağışıklık sistemindeki hücrelerin mutasyona uğramasını engeller.

Kan şekerini dengelediği için diyabetin önüne geçer.

K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını engeller.

Düzenli tüketildiği taktirde reflü ve gastrit gibi mide hastalıklarına iyi gelir.

Lif oranı fazla olduğu için tokluk hissi verir ve abur cubur yemeği engeller.

Diz ağrısı ve kireçlenmeye iyi gelir