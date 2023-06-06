Bin adet pet şişeyi geri dönüştürerek geleceğimizi koruyoruz

Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek ve sürdürülebilir kaynaklar elde edebilmek için geri dönüşüme özen gösterilmesi gerekir. Tüketimi en aza indirerek malzemelerin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi doğada denge oluşturmak için önemli. Doğtaş, sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yaparak toprak ve suda mikroplastik kirliliğine neden olan plastiklerin geri dönüşümüne katkı sağlıyor. Recycle koltuklar sayesinde çevreye duyarlı üretim yapan Doğtaş, bir koltukta kullanılan 25 metre kumaş için bin adet Pet şişeyi geri dönüştürüyor.

Çevreye duyarlı

Sosyal sorumluluk bilinci ve çevreye olan duyarlılığı ile ön plana çıkan Doğtaş, 2024 yılı koleksiyonunun yüzde 40’ı geri dönüşümlü kumaşlardan üretmeyi hedefliyor. Ancak geri dönüşümlü malzemelerin kullanım alanlarının sadece kumaşla sınırlı kalmayacaklarını belirten Doğtaş Marka ve Ürün Direktörü Çağrı Öztürk, “Doğanın kendini yenileme süreci, insanın tüketme ve kirletme hızına yetişemiyor. Doğanın dönüştürmekte zorlandığı, yüzlerce yıl doğada kalabilen plastik maddeler için en etkili yol geri dönüşüm. Böylelikle çevrenin kirlenmesinin önüne geçmek, ham maddeyi korumak ve enerji ihtiyacını azaltmak mümkün. Sadece koltuk kumaşıyla kalmayıp koltuklarda mobilya sektörü için yetiştirilen ormanlardaki ağaçlardan elde edilen ahşapları kullanıyoruz. İlerleyen süreçte ev aksesuarları gibi daha küçük objelerde farklı materyalleri dönüştürerek üretim yapma hedeflerimiz mevcut’’ dedi.

Ar-Ge faaliyetlerine devam

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelişen teknoloji ile birlikte farklı tasarımlarımızda, farklı ürünleri kullanmaya ve Ar-Ge çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz. İlk etapta bu koleksiyonumuz köşe gruplarında, ardından tüm oturma gruplarımızda kullanılmaya başlayacak. Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra doğaya ve çevreye de duyarlı olan Doğtaş, sürdürülebilirlik çalışmalarına devam edecek.”