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Gündem Bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi
Gündem

Bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 10:20:00 -
Bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu.

Bir kamyonda yapılan aramada büyük bidonlara doldurulmuş bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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