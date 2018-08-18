Bin 500 projeye 500 milyon kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde sanayiciler, KOBİ’ler ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıklayarak, “Sanayinin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu incelendi. Buna göre, minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılacak.” ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu

süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçildiği belirtildi.

Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren Bakanlık bünyesinde yürütülen, “Destek ve Önlem Paketi” çalışmalarının tamamlandığına işaret edilerek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı.” ifadesine yer verildi.

Varank, şunları kaydetti: “Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.”

DESTEK VE ÖNLEM PAKETİNDE NELER VAR

YERLİLEŞTİRME PROGRAMI:

Minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılacak.

YERLİ ÜRÜNLERE FİYAT AVANTAJI:

Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere yüzde 15 zorunlu fiyat avantajı uygulanacak.

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, sanayi iş birliği projelerinin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturulacak.

HAKSIZ REKABET ÖNLENECEK

İthal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle gerçekleştirecek, yerli üreticinin haksız rekabete maruz kalması önlenecek.

OSB’LERE BEDELSİZ ARSA

OSB'lerde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının kapsamı genişletilecek.

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMCIYA ARSA

Teşvik belgeli yatırımcılara arazi tahsis edilecek.

YEREL POTANSİYEL HAYATA GEÇİRİLECEK

Yerel potansiyeli harekete geçirmek ve refahın tüm yurda dengeli yayılmasını sağlamak amacıyla kalkınma ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon lira destek sağlanacak.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE DESTEKLER

Yıl sonuna kadar, teknoloji geliştirme bölgelerine toplam 100 milyon lira destek vereceğiz. Tamamlanma aşamasına gelen teknoparklara öncelik vererek, faaliyete geçmelerini hızlandıracağız.

REEL SEKTÖRÜN REKABET KABİLİYETİ ARTIRILACAK

Bakanlık tarafından Avrupa Birliği fonları desteğiyle yürütülen Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon avroluk fonu yatırımcıların hizmetine sunacağız.

AR-GE DESTEĞİNE KUR FARKI TÜBİTAK KOBİ

Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'nda yer alan 500 bin lira proje bütçesinin üst sınırı 600 bin liraya çıkarılacak. Kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olunacak.

AR-GE’NİN TİCARİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 milyon lira üretim yatırım desteği sağlanacak.

TEMEL BİLİMLER MEZUNLARINA İSTİHDAM

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek verilecek. Bu amaçla yıl sonuna kadar 15 milyon liralık destek firmalara aktarılacak.

KOSGEB’E DESTEK

KOBİ'lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacakları 2019 yılına ertelenecek.

KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300 bin liraya kadar destek verilecek.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜCRETLERİ KALDIRILACAK

Yatırımcının üzerindeki bürokratik yükü hafifletmek amacıyla yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak.

TSE ÜCRETLERİNDE % 25 İNDİRİM

Sanayicinin rekabet gücünü artırmak amacıyla, TSE tarafından verilen TSE, TSEK, Hizmet Yeri Yeterlilik (HYB), Helal Yönetim Sistemleri uygunluk belgeleri belgelendirme ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacak.

PATENT-MARKA TESCİL DESTEĞİ

Girişimci ve yatırımcıların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumunun patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretleri yüzde 25 indirilecek. Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezalarındaki kurum payları yeniden yapılandırılacak.