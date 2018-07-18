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Bin 500 aileyi daha konut sahibi yaptı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yapımına başlanan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin, bin 500 konuttan oluşan 2. etabında hak sahipleri çekilen kura ile belli oldu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52
Bin 500 aileyi daha konut sahibi yaptı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yapımına başlanan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin, bin 500 konuttan oluşan 2. etabında hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.

Yaklaşık 9 bin vatandaşın başvurduğu konutlar için kura çekimi Atatürk Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimi sırasında hak kazanan aileler büyük mutluluk yaşadı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52
  1. Manisa
  2. TOKİ

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