Bin 500 aileyi daha konut sahibi yaptı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yapımına başlanan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin, bin 500 konuttan oluşan 2. etabında hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.

Yaklaşık 9 bin vatandaşın başvurduğu konutlar için kura çekimi Atatürk Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimi sırasında hak kazanan aileler büyük mutluluk yaşadı.