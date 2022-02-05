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Gündem Bin 110 yeni kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Bin 110 yeni kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara bin 110 yeni kadro ihdas edilmesine ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 09:02:00 -
Bin 110 yeni kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.

Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle:

Adalet Bakanlığı’na 432,

Ticaret Bakanlığı’na 500,

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 50,

Türkiye Adalet Akademisi’ne 6,

Hakim ve Savcılar Kurulu’na 83,

Orman Genel Müdürlüğü’ne 39 yeni kadro ihdas edildi.

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