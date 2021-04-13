  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bimpara'yla cep telefonundan kolay ödeme ve hediye para gönderimi
Ekonomi

Bimpara'yla cep telefonundan kolay ödeme ve hediye para gönderimi

Perakende zinciri BİM’in yeni uygulaması BİMPARA’yla cep telefonundan ödeme yapmak, alışverişte kullanmak üzere para veya hediye kodu göndermek artık çok kolay.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 12:38:00 -
Bimpara'yla cep telefonundan kolay ödeme ve hediye para gönderimi

Gıda perakende grubu BİM yepyeni bir uygulamayı devreye aldı. BİMPARA adlı uygulamayla kredi kartı veya nakit paraya ihtiyaç duymadan cep telefonundan tamamen temassız ödeme gerçekleştirilebiliyor. Aile fertlerinin veya ihtiyaç sahiplerinin telefon numaralarına istenen miktarda BİMPARA gönderilebiliyor. Uygulama, bu yıl toplumun önemli bir kesimini olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisinin gölgesi altında yaşanacak olan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye niyetlenenlere büyük kolaylık sağlıyor. BİMPARA’yı indirmek için önce Android (Play Store) ve IOS (App Store) mağazalarından arama yapılıyor. Kurulum tamamlandıktan sonra uygulama açılıyor ve telefon numarası yazılarak giriş yapılıyor. SMS’le gelen doğrulama kodu girilince KVKK metni onaylandıktan ve bildirimlere izin verildikten sonra hesap kullanıma açılıyor. Mobil uygulamadan başka birine alışverişte kullanılmak üzere gönderilen para, birden fazla seferde harcanabiliyor. Uygulama yüklü olmayan telefonlara SMS’le ulaştırılan tek kullanımlık ödeme koduyla alışveriş tek seferde yapılabiliyor. Bakiye kalması halinde bu miktar uygulama yüklendiği zaman kullanılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık
Dünya

SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan'ın tarihi başarısı sonrası Kanada'dan skandal bir Türkiye adımı geldi...
Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Yerel

Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Osmaniye Devlet Hastanesi ortapedi bölümüne muayene olmak için gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden kendisine bakmayan doktoru gözaltın..
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum
Sağlık

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Aşı tedariki konusunda tüm dünya ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye erken dönemde attığı adımlarla aşı tedar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay