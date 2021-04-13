Bimpara'yla cep telefonundan kolay ödeme ve hediye para gönderimi

Gıda perakende grubu BİM yepyeni bir uygulamayı devreye aldı. BİMPARA adlı uygulamayla kredi kartı veya nakit paraya ihtiyaç duymadan cep telefonundan tamamen temassız ödeme gerçekleştirilebiliyor. Aile fertlerinin veya ihtiyaç sahiplerinin telefon numaralarına istenen miktarda BİMPARA gönderilebiliyor. Uygulama, bu yıl toplumun önemli bir kesimini olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisinin gölgesi altında yaşanacak olan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye niyetlenenlere büyük kolaylık sağlıyor. BİMPARA’yı indirmek için önce Android (Play Store) ve IOS (App Store) mağazalarından arama yapılıyor. Kurulum tamamlandıktan sonra uygulama açılıyor ve telefon numarası yazılarak giriş yapılıyor. SMS’le gelen doğrulama kodu girilince KVKK metni onaylandıktan ve bildirimlere izin verildikten sonra hesap kullanıma açılıyor. Mobil uygulamadan başka birine alışverişte kullanılmak üzere gönderilen para, birden fazla seferde harcanabiliyor. Uygulama yüklü olmayan telefonlara SMS’le ulaştırılan tek kullanımlık ödeme koduyla alışveriş tek seferde yapılabiliyor. Bakiye kalması halinde bu miktar uygulama yüklendiği zaman kullanılabiliyor.