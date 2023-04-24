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Gündem BİM'le ilgili flaş karar! Tüm Türkiye'ye az önce duyurdular
Gündem

BİM'le ilgili flaş karar! Tüm Türkiye'ye az önce duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-04-24 10:54:00 -
BİM'le ilgili flaş karar! Tüm Türkiye'ye az önce duyurdular

BİM zincir marketleri, Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği cezalarla ilgili açıklama yaptı.

BİM zincir marketleri, Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği cezalarla ilgili açıklama yaptı.

Kamuyu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) bildirim yapan şirket, Rekabet Kurumu'nun verdiği para cezalarına karşı açtıkları iptal davasının idare mahkemesi tarafından esastan reddedildiğini duyurdu.

Şirket, 30 gün içinde karara itiraz için ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. BİM açıklaması şöyle:

"30.10.2021,17.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verdiği ve bu kararına karşı iptal davasının Şirketimiz tarafından ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığı duyurulmuştu. Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde (İlk derece mahkeme) görülen dava esastan reddedilmiştir. Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır."
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