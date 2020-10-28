BİM’den yeni hamle
Gıda perakende zinciri BİM, Fas ve Mısır’da bulunan iştirakleriyle ilgili olarak yerel veya global yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dahil tüm stratejik opsiyonları ele alacak.
Zincirden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel açıklamada alternatiflerin araştırılması için İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu’nun yetkilendirildiğine dikkat çekildi. Açıklamada “Fas ve Mısır bağlı ortaklıklarının finansal sonuçları, finansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmektedir. Ve 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarda iki bağlı ortaklığın toplam cirosu BİM’in konsolide cirosunun yüzde 6.3’üne tekabül etmektedir” denildi