  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BİM'den flaş karar! Yüzde 25'ini oradan karşılayacaklar
Ekonomi

BİM'den flaş karar! Yüzde 25'ini oradan karşılayacaklar

Yeniakit Publisher
2023-08-07 08:24:00 -
BİM'den flaş karar! Yüzde 25'ini oradan karşılayacaklar

BİM, 2025 yılından sonra toplam elektrik tüketiminin yüzde 25’ini güneşten karşılama kararı aldı.

2022 sonu itibarıyla 10 deposunun enerji ihtiyacını Güneş Enerjisi Santrallarıyla (GES) karşılayan BİM, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Bu alanda 15 megavatlık kapasiteye sahip olan şirket, 2025 yılından sonra toplam elektrik tüketiminin yüzde 25’ini GES projelerinden elde edilen elektrikle karşılayacak.

Yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonu ile belirlediği sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlayan BİM, bu alandaki faaliyetlerini ve aldığı sonuçları 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki verilerle aktardı.

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan raporda BİM’in sürdürülebilir bir gelecek için yaptığı yatırımlar ve belirlediği hedefler paylaşıldı.

"Kârdan üstün tutuyoruz"

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, “Müşterilerimizin menfaatini her zaman kısa vadeli yüksek kârdan üstün tutuyoruz. Kaliteli ürünlerin müşterilerimiz için erişilebilir hale getirilmesinden çevresel etkimizin azaltılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede iş modelimizin sürdürülebilirliğini gözeten uygulamalarımız ve yatırımlarımız aynı yoğunlukta devam edecek.

2022 yılındaki çalışmalarımızla ilgili olarak hazırladığımız bu kapsamlı raporu tüm paydaşlarımızın bilgisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Geliştirmiş olduğu sürdürülebilir ürün tanımı kapsamında belirlediği sürdürülebilir ürün kategorisindeki çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürüten BİM’in, sürdürülebilir ürün kapsamına giren ürün cirosunun toplam ciroya oranı 2022 yılında yüzde 8,6 olurken bu oranın 2026 yılı itibarıyla yüzde 10’a ulaşması hedefleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya Gazetesi

BİM'den o tarihte sepetleri dolduracak kampanya! Raflar boşalmadan yetişin
BİM'den o tarihte sepetleri dolduracak kampanya! Raflar boşalmadan yetişin

Gündem

BİM'den o tarihte sepetleri dolduracak kampanya! Raflar boşalmadan yetişin

Sayılı saatler kaldı! BİM’den yeni indirim çılgınlığı
Sayılı saatler kaldı! BİM’den yeni indirim çılgınlığı

Ekonomi

Sayılı saatler kaldı! BİM’den yeni indirim çılgınlığı

Kısa süreliğine olacak! BİM’den yeni indirim fırtınası
Kısa süreliğine olacak! BİM’den yeni indirim fırtınası

Ekonomi

Kısa süreliğine olacak! BİM’den yeni indirim fırtınası

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yalan Dünya

Gemilerimiz egede,akdenizde doğal gaz sahası buldular,Afrika kıtası büyüklüğünde. çıkartmıyorlar.Lozanın gizli maddeleri engel oluyor.Yalan mı.Boşver at gitsin.Tutarsa tutar.Tutmazsa Dünya bile yalan dünya..

Salla

Aksenizin altında güneş enerjisi bulundu.1 trilyon kw.Türkiye zengin oldu.Işıktan hızlı giden helikopte fabrikası bulundu.Birçiftçi bulmuşDünya alamak için sıraya girdi.Salla,salla..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23