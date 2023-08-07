BİM'den flaş karar! Yüzde 25'ini oradan karşılayacaklar

2022 sonu itibarıyla 10 deposunun enerji ihtiyacını Güneş Enerjisi Santrallarıyla (GES) karşılayan BİM, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Bu alanda 15 megavatlık kapasiteye sahip olan şirket, 2025 yılından sonra toplam elektrik tüketiminin yüzde 25’ini GES projelerinden elde edilen elektrikle karşılayacak.

Yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonu ile belirlediği sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlayan BİM, bu alandaki faaliyetlerini ve aldığı sonuçları 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki verilerle aktardı.

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan raporda BİM’in sürdürülebilir bir gelecek için yaptığı yatırımlar ve belirlediği hedefler paylaşıldı.

"Kârdan üstün tutuyoruz"

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, “Müşterilerimizin menfaatini her zaman kısa vadeli yüksek kârdan üstün tutuyoruz. Kaliteli ürünlerin müşterilerimiz için erişilebilir hale getirilmesinden çevresel etkimizin azaltılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede iş modelimizin sürdürülebilirliğini gözeten uygulamalarımız ve yatırımlarımız aynı yoğunlukta devam edecek.

2022 yılındaki çalışmalarımızla ilgili olarak hazırladığımız bu kapsamlı raporu tüm paydaşlarımızın bilgisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Geliştirmiş olduğu sürdürülebilir ürün tanımı kapsamında belirlediği sürdürülebilir ürün kategorisindeki çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürüten BİM’in, sürdürülebilir ürün kapsamına giren ürün cirosunun toplam ciroya oranı 2022 yılında yüzde 8,6 olurken bu oranın 2026 yılı itibarıyla yüzde 10’a ulaşması hedefleniyor.

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Dünya Gazetesi