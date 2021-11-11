BİM'den asgari ücret önerisi

BİM CFO'su (Finans Direktörü) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu asgari ücretliler için ilk vergi diliminin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Bloomberg HT yayınına katılan Dortluoğlu asgari ücrette ilk vergi diliminin yüzde 5 olması gerektiğini söyledi.

Dortluoğlu'nun konu hakkında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

- Türkiye'de ilk gelir vergisi dilimi yüzde 15, ikinci gelir vergisi dilimi ise yüzde 20. Asgari ücretli insanlar Eylül aylarında yüzde 15'lik dilimden yüzde 20'lik dilime geçiyorlar. Yıllık yüzde 17'lik bir gelir vergisi kesintisine muhatap oluyorlar. Bence bu çok yüksek bir oran.

- Benim önerim asgari ücrette ilk gelir vergisi diliminin yüzde 5 olması yönünde. Devletin bu kadar yüksek oranlarda gelir vergisi kesintisi yapmasını doğru bulmuyorum. Bazen şunu yaşıyoruz.

- Bir depo işçisi arkadaşım gelip, "Haluk Bey Eylül maaşımı eksik yatırmışsınız" diyor. Yıllık kazancı 0-60 bin TL olan kişilere yüzde 5'lik oran uygulanmalı.

- Asgari ücrette gelir vergisi oranını düşürmeden devlet sadece asgari ücreti artırırsa kayıt dışı artar.

- Geçen bir işadamı kişiyle karşılaştım. Bana "60 kişi çalıştırıyorum, bunun 15-20'si Türk, geri kalanı Afgan. Afganların bana maliyeti Türklerin 3'te biri kadar."

Haluk Dortluoğlu