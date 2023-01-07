BİM'deki sapık gözaltına alındı! Mesleğini duyan, kulaklarına inanamadı
İstanbul Kağıthane'deki BİM şubesinde bir sapığın kadınların etek altından görüntülerini çektiği anlar güvenlik kamerasına yakalanmıştı. Gözaltına alınan sapığın mesleği herkesi şok etti.
İstanbul Kağıthane'deki BİM zincir marketleri şubesinde bir sapığın kadınların etek altından görüntülerini çektiği anlar güvenlik kamerasına yakalanmıştı.
Polise haber verilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen sapık gözaltına alındı. BİM sapığının, Serdar E. olduğu ve komiser olarak görev yaptığı belirlendi.