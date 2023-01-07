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Gündem BİM'deki sapık gözaltına alındı! Mesleğini duyan, kulaklarına inanamadı
Gündem

BİM'deki sapık gözaltına alındı! Mesleğini duyan, kulaklarına inanamadı

İstanbul Kağıthane'deki BİM şubesinde bir sapığın kadınların etek altından görüntülerini çektiği anlar güvenlik kamerasına yakalanmıştı. Gözaltına alınan sapığın mesleği herkesi şok etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 11:18:00 -
BİM'deki sapık gözaltına alındı! Mesleğini duyan, kulaklarına inanamadı

İstanbul Kağıthane'deki BİM zincir marketleri şubesinde bir sapığın kadınların etek altından görüntülerini çektiği anlar güvenlik kamerasına yakalanmıştı.

Polise haber verilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen sapık gözaltına alındı. BİM sapığının, Serdar E. olduğu ve komiser olarak görev yaptığı belirlendi.

 

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