BİM Mısır ve Fas'tan sonra Kanada'ya mı açılacak?

Mısır ve Fas'da faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen gıda perakende şirketlerinden BİM'in Kanada hükümeti tarafından ülkede resmi olarak faaliyet göstermesi için davet edildiği bildirildi. BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu, bu iddiayla ilgili bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

Kanada basınında yer alan haberlere göre, federal hükümet, rekabeti artırmak ve halka daha fazla seçenek sunmak amacıyla ülkeye gelecek yabancı işletme arıyor. Bu doğrultuda Kanada hükümeti, potansiyel aday listesine Türkiye'den BİM'in yanı sıra Almanya'dan Aldi, Lidl ve Fransız Les Mousquetaires'i aldı.

'DÜŞÜNÜRÜZ'

BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu, Reuters'e açıklamada, "Kanada'dan herhangi bir resmi davet almadık. Anladığımız kadarıyla bu, Kanada hükümetinin kendi içinde yaptığı bir değerlendirme olup basına sızdırılan bir konu. Kanada, yakın zamanda girmeyi düşündüğümüz bir pazar değildi. Ancak Kanada hükümeti tarafından talep edilirse elbette bir değerlendirme yaparız. Piyasayı analiz edip görüş bildiririz" diye konuştu.

Satış açısından Türkiye'nin lider gıda perakendecisi olan BİM, şu anda Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'da da faaliyet gösteriyor.

Şirketin açıkladığı son mali rakamlara göre BİM'in 2023'ün 3. çeyreği sonu itibarıyla dokuz aylık satışları 184 milyar lira (5,64 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde net geliri ise 8 milyar lira oldu.

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