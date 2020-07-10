Bim kurbanlık fiyatları 2020 Bim canlı kurban kilosu ne kadar? Market kurbanlık fiyatları
Bim market canlı kurban fiyatları ne kadar? Bim’de kurban fiyatları kaç para? Bim’de kurbanın kilosu kaç para? Soruları mübarek Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedelini yurt içi 975 liraya, yurt dışı için 825 liraya olduğunu açıklamasından sonra marketlerde kurban fiyatlarının ne kadar olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki BİM’de kurbanlık fiyatları ne kadar? BİM küçükbaş koç fiyatları kaç TL? BİM büyükbaş hisse fiyatları ne kadar? Carrefourse kurban fiyatları, Migros kurban fiyatları ne kadar? İşte market kurbanlık fiyatları.
Kurbanlık fiyatları, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte gündeme geldi. Bayramda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, koyun ve koç başta olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. İşte 2020 kurbanlık fiyatları...
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Piyasada ortalama canlı kurbanlığın kilogram fiyatı kuyruklu koyunda 24-25 lira, kuyruksuz koyunda 26-27 lira. Kurbanlık fiyatlarının ortalama 1050-1500 lira olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
BİM kurbanlık fiyatları 2020 yılı için henüz açıklanmadı.
A101 kurban fiyatları
Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL
Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.
Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.
Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL
Carrefourse kurban fiyatları
Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 Hisse en az 20 Kg kemiksiz et 1.690 TL
Kıvırcık koç kurban paketi en az 18 Kg kemiksiz et 1.590 TL
Migros kurban fiyatları
1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et
1.825,00 TL
Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL
Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli etÇ 1585 TL