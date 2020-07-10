Bim kurbanlık fiyatları 2020 Bim canlı kurban kilosu ne kadar? Market kurbanlık fiyatları

Bim market canlı kurban fiyatları ne kadar? Bim’de kurban fiyatları kaç para? Bim’de kurbanın kilosu kaç para? Soruları mübarek Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedelini yurt içi 975 liraya, yurt dışı için 825 liraya olduğunu açıklamasından sonra marketlerde kurban fiyatlarının ne kadar olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki BİM’de kurbanlık fiyatları ne kadar? BİM küçükbaş koç fiyatları kaç TL? BİM büyükbaş hisse fiyatları ne kadar? Carrefourse kurban fiyatları, Migros kurban fiyatları ne kadar? İşte market kurbanlık fiyatları.