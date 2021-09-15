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Ekonomi BİM kendi üretecek, kendi satacak
Ekonomi

BİM kendi üretecek, kendi satacak

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. Yeni firma için 40 milyonluk bütçe ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 13:42:00 -
BİM kendi üretecek, kendi satacak

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

BİM tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2021 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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