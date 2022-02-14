Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Şubat Cumartesi günü temel gıdada KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından karar Resmi Gazete’de yer almıştı. 14 Şubat Pazartesi günü itibariyle KDV indirimi etiketlere de yansıdı.

KDV indirimine yönelik denetlemelerin süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanım gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar ve kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik, bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek Hazine ve Maliye gerek Ticaret Bakanlığımız tüm müfettiş ekipleriyle buraların kontrolünü, denetimini sürdüreceklerdir" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise sosyal medya hesabından, "81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" paylaşımında bulundu.

BİM KDV indirimi sonrasında yağ fiyatları ne kadar oldu? Bim'de ayçiçek yağı fiyatı:

Vatandaşlar KDV indiriminin etiketlere nasıl yansıdığını merak ediyor. Bu sebeple zincir marketler arasında yer alan BİM'in hangi üren ne kadar indirim uyguladığı araştırılıyor. Yüzde 8'lik KDV indiriminin ardından zincir market BİM, 109 TL'den 120 TL'ye çıkarttığı ayçiçek yağı fiyatlarında yüzde %7,49 indirim yaparak 111 TL'ye geri çekti. 5 kiloluk toz şekeri 49,90'dan satan BİM, yüzde 8'lik KDV indirimine rağmen yüzde 6,81 düşürerek 46,50 TL'ye geri çekti.

BİM KDV indirimi sonrasında yağ fiyatları:

Sole 1 litre Ayçiçek yağı: 26.90 TL

Sole 2 litre Ayçiçek yağı: 50,90TL

Sole 5 litre Ayçiçek yağı: 111 TL

Biryağ 5 litre Ayçiçek yağı: 116 TL

Çotanak 5 litre Ayçiçek yağı: 120 TL