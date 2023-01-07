BİM indirim kampanyasına katıldı: 500 üründe fiyat sabitlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önce gündeme getirdiği iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısını MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda yineledi.

Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmeleri tebrik eden Nebati, tüm işletmelere benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için çağrıda bulundu.

Bakan Nebati'nin çağrısına kayıtsız kalmayan BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. BİM'in açıklamasında "fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız" ifadeleri yer aldı.

BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

500 ürünün fiyatı sabitlendi

BİM'in kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

"Birlikten Berekete #KazananTürkiye" başlıklı açıklamada, 250'den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.

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