BİM erişte makinesi satacak! Mutfak gereçleri 29 liradan başlıyor

BİM, ağustos ayının ikinci haftasına yönelik aktüel kataloğunda mutfak ve ev yaşamı ürünlerine geniş yer ayırdı. Kampanyanın dikkat çeken ürünü, evde erişte ve makarna hazırlamak isteyenler için satışa sunulacak Cook with Love Erişte Makarna Makinesi oldu.

Stoklarla sınırlı olarak raflara gelecek makinenin fiyatı 929 lira olarak açıklandı.

MUTFAK GEREÇLERİ 29 LİRADAN BAŞLIYOR

Mutfak ürünleri arasında Chef’s 28 santimetrelik wok tava 399 liradan, Benante metal saplı sunum ve kesme tahtası çeşitleri 149 liradan satılacak. ROOC tırtıklı meyve bıçağının fiyatı ise 29 lira olacak.

Dört parçalı kapaklı katlanır saklama kabı seti 549 lira, 2,35 ve 2 litrelik süzgeçli saklama kapları 119’ar lira fiyatla mağazalara gelecek. Katlanır 25 litrelik çamaşır selesi 279 liradan, 15 litrelik süzgeçli badya 199 liradan ve 17 santimetrelik süzgeç 89 liradan satışa sunulacak.

Dondurucu saklama kaplarının 1200 mililitrelik modeli 35 lira, 2400 mililitrelik modeli 55 lira olacak. Üçlü saklama kabı çeşitleri 59 liradan, dört parçalı tepsili kahvaltı sunum seti 159 liradan ve çok amaçlı organizer çeşitleri 39 liradan alıcı bulacak.

Mikrofiber altlıklı bulaşıklık 199 lira, 3 litrelik çizgi gravürlü kase ise 69 lira etiketiyle raflarda yerini alacak.

KAVANOZ VE CAM ÜRÜNLER KATALOĞA GİRDİ

Konserve ve saklama hazırlıkları için Chef’s kavanoz kapağı çeşitleri 2,90 liradan satılacak. Paşabahçe’nin kapaksız kavanozlarında 1000 cc’lik ürün 18 lira, 660 cc’lik ürün 15 lira, 425 cc’lik ürün 14 lira ve 300 cc’lik ürün 9,75 lira olacak.

English Home’un dört parçalı, 19 santimetrelik desenli porselen pasta tabağı seti 359 liradan satışa çıkacak. Sarkap Home desenli yuvarlak metal tepsinin fiyatı 79 lira, 500 mililitrelik renkli cam yağlığın fiyatı ise 55 lira olarak belirlendi.

Glass in Love imzalı 30x12,5 santimetrelik boncuk detaylı bölmeli ve bölmesiz cam sunum tabakları 269’ar liradan satılacak. İkili boncuk kulplu sedefli cam kupa setinin fiyatı 239 lira olacak.

ÇAY SETİ 419 LİRA

Benante papatya desenli kabartmalı kupa 129 liradan, LAV’ın 6 kişilik 12 parçalı renkli desenli çay seti 419 liradan raflara gelecek.

Üçlü LAV cam meşrubat bardağı 119 lira, 2150 cc’lik cam kase 159 lira ve 375 cc’lik Defne cam saklama kabı 59 lira fiyatla satışa sunulacak. Üçlü cam su bardağı seti 99 liradan, 345 cc’lik cam kase ise 35 liradan alınabilecek.

EV TEKSTİLİNDE ÇARŞAF VE HAVLU SEÇENEKLERİ

Maisonette markalı 30x50 santimetrelik el havlusu 69 lira, 50x70 santimetrelik yüz havlusu 109 lira olacak. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 279 liradan, tek kişilik lastikli çarşaf 199 liradan satışa çıkacak. İkili yastık kılıfı seti için 79 liralık fiyat uygulanacak.

Katalogda ayrıca 50x50 santimetrelik süzme bezi 49 liradan, safari şapka 169 liradan, diğer şapka çeşitleri 129 liradan ve 65x170 santimetrelik penye şal 89 liradan satışa sunulacak.

GİYİM VE BEBEK ÜRÜNLERİ DE RAFLARDA

Erkek gabardin kargo şortun fiyatı 399 lira, kadın dokuma viskon pantolonun fiyatı 279 lira olarak açıklandı.

Bebek grubunda babyCo askılı body 69 liradan, kısa kollu body 75 liradan satılacak. İkili fular penye mama önlüğü 89 lira, dörtlü bebek ağız mendili ise 69 lira olacak.

İç giyim ürünleri arasında kaşkorse bato külot 50 lira, kaşkorse atlet 99 lira ve sütyen 169 lira fiyatla yer alacak. İkili Dagi kız çocuk boxer 149 liradan, üçlü Hatemoğlu erkek babet çorabı 129 liradan ve beşli kadın patik çorap seti 69 liradan 7 Ağustos itibarıyla BİM mağazalarında satışa çıkarılacak.