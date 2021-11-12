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Ekonomi Bim Cuma günü öğlen kaçta açılıyor? BİM cuma öğlen kaçta kapanıyor?
Ekonomi

Bim Cuma günü öğlen kaçta açılıyor? BİM cuma öğlen kaçta kapanıyor?

BİM cuma öğlen açılış saati kaç? BİM cuma öğle saati kaç? BİM cuma öğle kaçta açılıyor? BİM cuma günü öğlen açılış saati kaç? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Zincir marketler arasında yer alan BİM aktüel ürünleri her salı ve cuma günü müşterilerine sunmakta. Bim aktüel indirim ürünleri. Harca Harca Bitmez sloganı ile müşterilerine indirim ürünleri sunan Bim aktüel indirim fırsat ürünleri listesi merak edilmekte. Bim cuma saati cuma öğlen kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? BİM cuma öğlen kaçta kapanıyor? BİM cuma günü öğlen arası kaçta açılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:35:00 - 2021-11-12 10:35:41
Bim Cuma günü öğlen kaçta açılıyor? BİM cuma öğlen kaçta kapanıyor?

BİM cuma günleri öğle saatinde hangi saatler arası kapalı? BİM cuma çalışma saatleri 2021 - BİM saat kaçta açılıyor? Beyaz eşyadan mutfak malzemelerine kozmetikten kırtasiye ürünlerine pek çok alanda birbirinden farklı ürünleri indirimle müşterilerine sunan Bim, her cuma olduğu gibi bu cuma da indirimli aktüel ürünler raflardaki yerini almakta. 12 Kasım Cuma günü BİM'de pankek tavasından bıçak setine, çift kişilik yorgandan pikaba, tost makinesinden kahve demliğine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini almakta. Cuma günü indirimli aktüel ürünleri alamayan vatandaşlar BİM cuma öğlene kadar yetişmek istiyor. BİM cuma günü cuma namazı dolayısıyla öğlen arası vermekte. Peki BİM cuma öğlen kaçta kapanıyor? BİM cuma öğle açılış saati kaç? BİM Cuma öğlen kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati nedir? Cuma günü BİM kaçta açılıyor?

BİM Cuma öğlen kaçta açılıyor?

BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan BİM'in akşam kapanış saati ise 21:00. Cuma günleri BİM aktüel indirim günü olduğundan cuma günleri yoğunluğun yaşandığı BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen kapanış saati 13:00, Bim cuma açılış saati 13:30.

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