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Ekonomi BİM bir ilke daha imza attı! Tüm mağazalarda satışa sunulacak!
Ekonomi

BİM bir ilke daha imza attı! Tüm mağazalarda satışa sunulacak!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 12:38:00 -
BİM bir ilke daha imza attı! Tüm mağazalarda satışa sunulacak!

BİM, sektöründe bir ilke daha imza atarak TÜBİTAK’ın tamamen yerli ve milli mayaları ile üretilen yoğurdun ardından ilk ayranını da tüketicileri ile buluşturdu. Yüksek besin değerlerine sahip olan Binvezir tam yağlı yerli ve ekşi mayalı ayran, 21 Mayıs Salı günü aktüel ürünler kategorisinde Türkiye’deki tüm BİM mağazalarında satışa sunulacak.

BİM, en uygun fiyat ve yüksek kaliteli temel gıdalarına bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK iş birliğinde yerli ve milli mayalar ile yaklaşık 6 aylık bir sürede geliştirilen Binvezir tam yağlı yerli ve ekşi mayalı ayran, 21 Mayıs Salı günü BİM raflarında yerini alacak. 

BİM, üretiminde kullanılan tüm hammaddelerin tamamen yerli olduğu bu yeni ürünüyle; yerli maya ile üretilen süt ürünlerinin ülkemizde yaygınlaşması, sürdürülebilir bir hale gelmesi ve ulaşılabilir olmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Binvezir tam yağlı ayran, yerli ve ekşi maya üretimiyle tüketicilere geleneksel ekşi ayran lezzeti sunacak. 

Binvezir tam yağlı ayran, 1 litrelik ambalajıyla 21 Mayıs’ta tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak BİM mağazalarında tüketiciler ile buluşacak. 

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