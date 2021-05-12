Bim arefe günü kaça kadar açık? BİM arafe günü açık mı?

Kabine toplantısı sonrası 29 Nisan akşamı başlayan ve 17 Mayıs’a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında merak edilen konular arasında marketlerin çalışma saatleri de yer alıyor. Bayramın yarın idrak edilecek olunmasıyla birlikte mutfak ihtiyaçlarını arefe günü gidermek isteyen vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor.

BİM kaça kadar açık?

Arefe günü BİM çalışma saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgeyle hafta sonu marketler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı sürede marketler online siparişlerini teslim edebilecek. Dolayısıyla arefe gnü marketler saat 17.00 ‘a kadar açık olacak.