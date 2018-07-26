Bim Aktüel 3 Ağustos Cuma günü gelecek ürünler

Bim Cuma günleri çıkartmış olduğu aktüel katalogları müşterileri tarafından çok sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bizde sizler için Bim 3 Ağustos 2018 Aktüel Ürünler Kataloğunu mercek altına aldık. İşte bim 3 Ağustos 2018 Tarihinde gelecek olan Bim Aktüel Ürünler.

Belderia 26 Jant Bisiklet

Bim Yaz Aylarını düşünmeyi ihmal etmiyor. 3 Ağustos aktüel kataloğunu incelediğimiz zaman ilk gözümüze çarpan en önemli ürünlerden bir tanesi hiç şüphesiz 26 Jant bisiklet olarak görünüyor. Fiyat olarak 299TL olan bu bisiklet piyasa fiyatının çok altında alıcılara sunuluyor. Ayrıca Bisiklette bulunan Jantlar Aliminyum’dan üretildiğinden dolayı jantlar daha bir hafif hale gelmiş. BimAktül Kataloğunda satılan bu ürüne 299 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Dijitsu Vantilatör

Aktüel Semti olarak Bim 3 Ağustos Kataloğunu incelediğimizde Bim yaz ayının gelmesiyle birlikte aktüel kataloglarında daha çok yaz ürünlerine ağırlık vermiş. Aktüel Kataloğunda yer alan bir diğer ürün Dijitju Vantilatör. Sıcak günler geçirdiğimiz bu günlerde vantilatöre olan ihtiyacımız baya bir artıyor işte Bim’de bunu düşünmüş ve müşterileri İçin ayaklı vantilatör getirmiş. Bim Aktüel Kataloğunda yer alan bu ürün sayesinde sadece 65TL ödeyerek kendinizi serinletebilirsiniz.

6 Parça Çelik Tencere Seti

Bim bayanları unutmamış 3 Ağustos Bim Aktüel Kataloğunda bayanlar için 6 parça çelik tencere seti yer alıyor. Mutfaklarında kolaylık sağlamak isteyen hanımlar bim aktüel kataloğunda yer alan bu ürünü 79TL ödeyere mutfaklarına ekleyebiliyor.

Çocuk Oturaklı Klozet Kapağı

Bim 3 Ağustos Aktüel ürünler kataloğunu incelediğimiz zaman gözümüze çarpan bir diğer ürün ise çocuk oturaklı klozet kapağı. Çocukları olanlar için büyük kolaylık sağlayan bu klozet kapağı hem büyükler hemde küçükler için büyük kolaylık sağlıyor. Çocuklarınız normal klozete oturamıyor veya hijyen konusunda endişe duyuyorsanız bu kolzet kapağı tam size göre. Üstelik fiyat olarakta normal klozet kapağı ile aynı fiyatta. Bim Aktüel kataloğunda yer alan bu ürünün fiyatı ise sadece 19.90TL

Cam Termos

Malum yaz aylarının gelmesi ile birlikte Termos kullanımıda artmış bulunmakta. Bim aktüelde yer alan Termosun içi cam olarak üretilmiş. 1 Litre kapasiteli bu termosa 17.50TL ödeyerek sahip olabilir ve içeceklerinizi aynı sıcaklıkta muhafaza edebilirsiniz.

PiccoloMondi Oyuncak

Bim aktüel kataloğunu incelemeye devam ediyoruz. Bim 3 Ağustos’ta çocuklarıda unutmamış. Özellikle kız çocuklarının ilgisini çeken bu kız bebek oyuncak seti içerisinde küvet ve duş teknesi bulunduruyor. Çocuklarınızın severek oyunlar oynayacağı bu ürün bim aktüel kataloğunda 75TL ‘lik fiyatı ile yer alıyor.

Bim Aktüel Mutfak Ürünleri

Bim Aktüel Kataloğunun neredeyse 1 sayfası mutfak gereçleri için ayrılmış durumda. Hanımlar için 6 Parça Çelik Tencere seti, Silikon Kapaklı Sürahi, çekirdek çıkarıcı, bamya soyacağı, ceviz ve fındık kıracağı, mikser sürahi, salata ve sunum kasesi, süzgeçli sebze kesim panosu, baş parmak dondurma kaşığı gibi bir çok ürün yine bu sayfada yerini almış durumda.

Kataloğu İncelemek İçin ->Bim Aktüel

Bim aktüel kataloğunu detaylı incelemek için üstteki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca Bim Aktüel’in yanı sıra bu hafta A101’de güzel ürünler getirmeye devam ediyor. A101 Aktüel sayısında onlarca ürün Perşembe günü müşterilerini bekliyor. Sizde A101 Bu Hafta Neler Gelecek diye merak ediyorsanız alttaki linke tıklayarak sorunuzun cevabını bulabilirsiniz.

A101 Kataloğu ->A101 Aktüel

Unutmadan hatırlatalım Bim ve A101 Aktüel kataloğunda yer alan ürünler marketlere sınırlı sayıda geldiğinden dolayı erken saatlerde tükenebiliyor. Bu sebepten dolayı aktüel kataloğunda yer alan tarihte sabah mağaza açıldığı saatte mağaza önünde bulunmanızda fayda var. Erken saatlerde giderseniz almak istediğiniz ürünü tükenmeden alabilirsiniz