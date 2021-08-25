BİM 27 Ağustos 2021 aktüel kataloğu fırsat ürünleri
BİM marketler zinciri merakla beklenen BİM 27 Ağustos 2021 aktüel kataloğunu yayınladı. BİM 27 Ağustos 2021 aktüel kataloğu müşterilerine birbirinden ekonomik fırsatlar sunuyor. İşte merakla beklenen BİM 27 Ağustos 2021 aktüel kataloğu.
BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu BİM marketler zincirinin resmi internet sitesinde yayınlandı.
Borcam Kase 24,90 lira
Yayınlanan BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu; züccaciye ürünleri, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, oyuncak çeşitleri, mobilya ürünleri ve tekstil ürünlerinden oluşuyor. BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda ev hanımlarının en çok dikkatini çeken iki ürün, granit efektli krep tava ile Borcam kase oldu.
Fakir marka buharlı ütü 199 lira
BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğundaki dikkat çeken ürünlerden birisi de buharlı ütü. Fakir marka buharlı ütü, BİM marketler zincirinde bu Cuma 199 liradan satışa sunulacak.
BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken elektronik ürünlere bakıldığında ise HomeTech marka tablet dikkat çekiyor. BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tabletin 1.099 liradan satışa sunulduğu açıklandı.
BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler şöyle
BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu
BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu