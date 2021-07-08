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Eğitim BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı 9 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Sınavların bitişinin yaklaşmasıyla beraber öğrenci ve veliler BİLSEM sınav sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Sınava katılan öğrenciler ise “BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-08 20:50:00 -
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEB açıkladı: BİLSEM sınav sonuçları açıklama tarihi

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'in yayınladığı takvime göre BİLSEM Grup Tarama Sınavı sonuçları 14 Temmuz 2021'de www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

Sonuçlara itirazlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilir. İtirazların sonuçları 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde belli olacaktır.

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