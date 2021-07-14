BİLSEM sonuç sorgulama sayfası MEB.gov.tr BİLSEM sonuç öğrenme linki
BİLSEM sonuçları 2021 bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan BİLSEM sınavının sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Bir taraftan sınava katılan adaylar BİLSEM sonuçlarının nasıl öğrenileceğini sorguluyor. İşte meb.gov.tr adresi ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı...
Merakla beklenen BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihini paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları 14 Temmuz Perşembe günü açıkladı. BİLSEM sonuç sorgulama sayfası ve BİLSEM ile ilgili merak edilen bilgiler haberimizde.
BİLSEM sonuç sorgulama sayfası
Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrenciler için düzenlenen BİLSEM grup tarama sınavları 29 Mart- 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. BİLSEM sınav sonuçları bugün meb.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. İşte BİLSEM sonuç sorgulama linki...
BİLSEM sonuç sorgulama sayfası için tıklayın
BİLSEM sonuçlarına itiraz başvuruları ne zaman?
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvuruları alınacak.
09 Ağustos-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilecek.
BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.