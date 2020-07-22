Koronavirüs salgını eğitim alanını da etkiledi. BİLSEM sınavını bekleyenler sınav konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, detaylar.

BİLSEM nedir?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEM’e nasıl başvuru yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı 2020

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme grup tarama sınavı 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Sonuçlar ise normal şartlarda 22 Nisan 2020’de açıklanacaktı. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle sınavlar ertelendi. Sınavların ne zaman yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.